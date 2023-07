Concert à la Guinguette : SUNFLOWERS 63 Promenade de l’Océan Ondres, 7 juillet 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez écouter un concert pop/rock de SUNFLOWERS, les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.

Rdv à la Guinguette de la plage d’Ondres à 20h.

Concert gratuit.

En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

63 Promenade de l’Océan La Guinguette

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to a pop/rock concert by SUNFLOWERS, with your feet in the sand, facing the ocean and enjoying some tapas.

Rdv at the Guinguette de la plage d’Ondres at 8pm.

Free concert.

In case of bad weather, the concert may be cancelled or postponed.

Venga a escuchar un concierto de pop/rock de SUNFLOWERS, con los pies en la arena, frente al océano y disfrutando de unas tapas.

Encuentro en la Guinguette de la plage d’Ondres a las 20h.

Concierto gratuito.

En caso de mal tiempo, el concierto puede cancelarse o aplazarse.

Genießen Sie ein Pop/Rock-Konzert der SUNFLOWERS, die Füße im Sand, mit Blick auf den Ozean und probieren Sie ein paar Tapas.

Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Guinguette de la Plage in Ondres.

Das Konzert ist kostenlos.

Bei schlechtem Wetter kann das Konzert abgesagt oder verschoben werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Seignanx