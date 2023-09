INNOBULLUS 63 boulevard Foch Thionville, 13 octobre 2023, Thionville.

Il y a deux ans c’était l’annonce d’un cancer du sein et depuis de nombreuses actions se sont mises en place. Elle a écrit un roman autobiographique sans chichi et positif, elle a organisé des rencontres avec des médecins, patientes, association dans des lieux improbables tel qu’au sein d’une oeuvre au Centre Pompidou-Metz, dans le restaurant étoilé « Ma langue sourit » au Luxembourg, au CHL et aujourd’hui elle continue et ne s’arrêtera pas car cette nouvelle action l’anime et la porte.

C’est donc avec sa structure Innobullus, organisme de formation que Françoise Bisteur organise des actions sur le territoire pour sensibiliser, informer, partager sa connaissance des acteurs et permettre la mise en lien et montrer une fois de plus que le dépistage sauve des vies. En tout cas il a sauvé la sienne !

Elle a lancé l’INNOBULLUS Tours octobre Rose 2023 avec de nombreuses actions et l’une d’entre elles se déroulera en partenariat avec le Cinéma La Scala de Thionville. Elle a choisi avec Justine GIRARDI, directrice de la Scala, un court métrage décalé, “Cancer Sans DEC” réalisé par Emilie Marsollat qui s’est inspirée de sa propre expérience sur le sujet des réactions de l’entourage. Moment inoubliable assuré…

A la suite du court-métrage, Françoise BISTEUR présentera toujours avec sa vision positive son parcours et surtout toutes les actions qui en découleront. Elle vous partagera quelques phrases de son livre et bien entendu ne manquera de faire participer la salle comme elle a l’habitude de le faire.

SUR RÉSERVATION. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

Two years ago, she was diagnosed with breast cancer, and since then a number of initiatives have been launched. She has written a positive autobiographical novel without fuss, and organized meetings with doctors, patients and associations in unlikely places, such as within a work of art at the Centre Pompidou-Metz, in the Michelin-starred restaurant « Ma langue sourit » in Luxembourg, at the CHL, and today she is continuing and will not stop, because this new action drives and supports her.

Through her Innobullus training organization, Françoise Bisteur is organizing events across the region to raise awareness, inform, share her knowledge of the players involved, help forge links and demonstrate once again that screening saves lives. In any case, it saved hers!

She has launched the INNOBULLUS Tours octobre Rose 2023 with a number of actions, one of which will take place in partnership with the Cinéma La Scala in Thionville. Together with Justine GIRARDI, director of La Scala, she has chosen an offbeat short film, ?Cancer Sans DEC? directed by Emilie Marsollat, inspired by her own experience of the reactions of those around her. An unforgettable moment guaranteed…

Following the short film, Françoise BISTEUR will continue to present her positive vision of her journey and, above all, all the actions that will result from it. She will share a few sentences from her book and, of course, get the audience involved, as she is wont to do.

ON RESERVATION

Hace dos años le diagnosticaron cáncer de mama, y desde entonces se ha puesto en marcha una serie de iniciativas. Ha escrito una novela autobiográfica positiva y sin pelos en la lengua, ha organizado encuentros con médicos, pacientes y asociaciones en lugares inverosímiles, como en una obra de arte del Centro Pompidou-Metz, en el restaurante « Ma langue sourit » de Luxemburgo, galardonado con una estrella Michelin, en el CHL, y hoy sigue adelante y no se detendrá, porque esta nueva acción es lo que la impulsa y apoya.

Françoise Bisteur y su organización de formación Innobullus organizan actos en toda la región para sensibilizar, informar, compartir sus conocimientos sobre los agentes implicados, ayudar a establecer vínculos y demostrar una vez más que el cribado salva vidas. En cualquier caso, ¡salvó la suya!

Ha lanzado el INNOBULLUS Pink October Tours 2023 con una serie de iniciativas, una de las cuales tendrá lugar en colaboración con el Cinéma La Scala de Thionville. Junto con Justine Girardi, directora de La Scala, ha elegido un cortometraje poco convencional, Cancer Sans DEC, dirigido por Emilie Marsollat, que se basó en su propia experiencia de las reacciones de quienes la rodeaban. Un momento inolvidable garantizado…

Tras el cortometraje, Françoise BISTEUR seguirá presentando de forma positiva su viaje y, sobre todo, todas las acciones que de él se deriven. Compartirá con ustedes algunas frases de su libro y, por supuesto, no dejará de hacer participar al público, como es su costumbre.

EN RESERVA

Vor zwei Jahren wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und seither haben sich zahlreiche Aktionen entwickelt. Sie hat einen autobiografischen Roman geschrieben, der ohne Chichi und positiv ist, sie hat Treffen mit Ärzten, Patientinnen und Vereinen an unwahrscheinlichen Orten organisiert, z. B. in einem Kunstwerk im Centre Pompidou-Metz, im Sternerestaurant « Ma langue sourit » in Luxemburg, im CHL und heute macht sie weiter und wird nicht aufhören, denn diese neue Aktion belebt sie und trägt sie.

Mit ihrer Struktur Innobullus, einer Bildungseinrichtung, organisiert Françoise Bisteur Aktionen in der Region, um zu sensibilisieren, zu informieren, ihr Wissen über die Akteure zu teilen, Verbindungen herzustellen und einmal mehr zu zeigen, dass Vorsorgeuntersuchungen Leben retten. Auf jeden Fall hat es das ihre gerettet!

Sie hat die INNOBULLUS Tours Rosa Oktober 2023 mit zahlreichen Aktionen ins Leben gerufen, von denen eine in Partnerschaft mit dem Kino La Scala in Thionville stattfinden wird. Gemeinsam mit Justine GIRARDI, der Direktorin des Scala, hat sie den schrägen Kurzfilm « Cancer Sans DEC » von Emilie Marsollat ausgewählt, die sich von ihren eigenen Erfahrungen mit den Reaktionen des Umfelds hat inspirieren lassen. Ein unvergesslicher Moment ist garantiert…

Im Anschluss an den Kurzfilm wird Françoise BISTEUR mit ihrer positiven Sichtweise ihren Werdegang und vor allem die sich daraus ergebenden Maßnahmen vorstellen. Sie wird Ihnen einige Sätze aus ihrem Buch mitteilen und natürlich auch das Publikum einbeziehen, wie sie es gewohnt ist.

AUF RESERVIERUNG

