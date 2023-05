REGARDS SUR LE MALI D’HIER À AUJOURD’HUI 63 boulevard Foch, 1 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Conférence par le sociologue Mohamed Amara, maître de conférence à l’université des lettres et sciences humaines de Bamako, chercheur permanent au Centre Max Weber de l’Université Lyon 2.

Libre participation en soutien à l’association Macina, lutte contre le diabète au Mali. Tout public

Jeudi 2023-06-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-01 . 0 EUR.

63 boulevard Foch Cinéma La Scala

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Lecture by sociologist Mohamed Amara, lecturer at the Université des Lettres et Sciences Humaines in Bamako, and permanent researcher at the Centre Max Weber, Université Lyon 2.

Free participation in support of the Macina association, fighting diabetes in Mali

Conferencia del sociólogo Mohamed Amara, profesor en la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako e investigador permanente en el Centro Max Weber de la Universidad Lyon 2.

Participación gratuita en apoyo de la asociación Macina, que lucha contra la diabetes en Malí

Vortrag des Soziologen Mohamed Amara, Dozent an der Universität für Literatur und Geisteswissenschaften in Bamako, ständiger Forscher am Max-Weber-Zentrum der Universität Lyon 2.

Freie Teilnahme zur Unterstützung des Vereins Macina, Kampf gegen Diabetes in Mali

Mise à jour le 2023-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME