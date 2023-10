Octobre Rose – Marche solidaire 63, boulevard du Général Leclerc Hendaye, 28 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Charlotte, d’Ecrin d’Océan votre concept-store massage et boutique bien-être à la plage, organise une marche solidaire de 6km « Challenge l’Ecrin en rose » au départ d’Ecrin d’Océan (au 63, boulevard du Général Leclerc)..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

63, boulevard du Général Leclerc Ecrin d’océan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Charlotte, from Ecrin d’Océan, your concept-store for massage and well-being on the beach, is organizing a 6km « Challenge l’Ecrin en rose » solidarity walk, starting from Ecrin d’Océan (63, boulevard du Général Leclerc).

Charlotte, de Ecrin d’Océan, su concept-store de masajes y bienestar en la playa, organiza una marcha benéfica de 6 km « Challenge l’Ecrin en rose », con salida en Ecrin d’Océan (63, boulevard du Général Leclerc).

Charlotte von Ecrin d’Océan, Ihrem Concept-Store für Massage und Wellness am Strand, organisiert einen 6 km langen Solidaritätsmarsch « Challenge l’Ecrin en rose » mit Start bei Ecrin d’Océan (am 63, boulevard du Général Leclerc).

Mise à jour le 2023-10-02 par Hendaye Tourisme & Commerce