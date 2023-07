Journées européennes du patrimoine 63 Boulevard de Brou Bourg-en-Bresse, 16 septembre 2023, Bourg-en-Bresse.

Bourg-en-Bresse,Ain

Rendez-vous au monastère royal de Brou pour les journées européennes du patrimoine 2023, avec une ouverture nocturne des trois cloîtres !.

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

63 Boulevard de Brou Monastère royal de Brou

Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Join us at the Royal Monastery of Brou for the 2023 European Heritage Days, when all three cloisters will be open at night!

Únase a nosotros en el Real Monasterio de Brou con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023, ¡con una apertura nocturna de los tres claustros!

Treffen Sie sich im königlichen Kloster Brou zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes 2023, mit einer nächtlichen Öffnung der drei Klöster!

