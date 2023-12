L’ATELIER DE CLARET APPRENTISSAGE RÉPARE-CAFÉ N°1 LES GRILLE-PAINS ! 63 avenue du nouveau monde Claret, 16 décembre 2023 14:00, Claret.

Claret,Hérault

L’Atelier de Claret vous propose un atelier d’apprentissage répare-café.

Cette première édition porte sur la réparation des grille-pains. Animé par Luc Monneret.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

63 avenue du nouveau monde

Claret 34270 Hérault Occitanie



L’Atelier de Claret offers a coffee repair workshop.

This first edition focuses on toaster repair. Led by Luc Monneret

El Atelier de Claret ofrece un taller de reparación de café.

Esta primera edición se centrará en la reparación de tostadoras. Dirigido por Luc Monneret

Das Atelier de Claret bietet Ihnen eine Lernwerkstatt Reparatur-Kaffee an.

In dieser ersten Ausgabe geht es um die Reparatur von Toastern. Geleitet von Luc Monneret

Mise à jour le 2023-12-04 par OT DU GRAND PIC ST LOUP