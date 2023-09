Village des Sciences 63 Avenue de Lattre de Tassigny Bourges, 14 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Pour sa 32e édition, la Fête de la science mouille le maillot et s’intéresse… aux sports ! La région Centre-Val de Loire vous donne rendez-vous pour célébrer la science. Pour tous, petits et grands, curieux et passionnés ! Partez à la rencontre des scientifiques de votre région !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

63 Avenue de Lattre de Tassigny

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



For its 32nd edition, the Fête de la science is going all out for sports! The Centre-Val de Loire region invites you to celebrate science. For everyone, young and old, curious and passionate! Come and meet the scientists of your region!

En su 32ª edición, la Fiesta de la Ciencia se moja y se vuelca en… ¡los deportes! La región Centre-Val de Loire le invita a celebrar la ciencia. Para todos los gustos, jóvenes y mayores, curiosos y apasionados Venga a conocer a los científicos de su región

Die 32. Ausgabe der Fête de la Science zieht die Hosen an und widmet sich dem Sport! Die Region Centre-Val de Loire lädt Sie ein, die Wissenschaft zu feiern. Für alle, Groß und Klein, Neugierige und Begeisterte! Lernen Sie die Wissenschaftler Ihrer Region kennen!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES