Journées Européennes du Patrimoine : Les coups de coeur du patrimoine 63 Avenue de Champagne Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët et les structures culturelles d’Épernay s’associent pour partager l’histoire d’un objet ou document « coup de coeur » conservé dans leurs fonds patrimoniaux. Qu’il s’agisse de parchemins, d’incunables, de photographies ou d’objets plus ou moins anciens, ils racontent chacun une histoire singulière liée à leur création et leur acquisition.

Conférence animée par : Aurélie Bouré, directrice du service Archives-Patrimoine, Ville d’Épernay. Monica Dumas, Chargée de Valorisation du Patrimoine, Groupe Laurent-Perrier. Stéphane Kraxner, Archiviste, Maison Perrier-Jouët. Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Ville d’Épernay. Frédéric Mongin, directeur-adjoint des médiathèques, Ville d’Épernay. Magali Lapié, Responsable Patrimoine, Maison Moët & Chandon

Conférence

Durée : 1h30

Réservation : au 03 26 55 72 00 ou par mail archives-patrimoine@ville-epernay.fr (en indiquant votre nom, le nombre de places à réserver et un numéro de téléphone).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

63 Avenue de Champagne Maison de Champagne de Castellane

Épernay 51200 Marne Grand Est



Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët and Épernay?s cultural structures are joining forces to share the story of a « coup de coeur » object or document preserved in their heritage collections. Whether parchments, incunabula, photographs or more or less ancient objects, each tells a unique story linked to its creation and acquisition.

Lecture by : Aurélie Bouré, Director of the Archives-Heritage Department, Ville d?Épernay. Monica Dumas, Heritage Development Manager, Groupe Laurent-Perrier. Stéphane Kraxner, Archivist, Maison Perrier-Jouët. Laure Ménétrier, Director, Musée du Vin de Champagne et d?Archéologie Régionale, Ville d?Épernay. Frédéric Mongin, Deputy Director of Media Libraries, City of Épernay. Magali Lapié, Heritage Manager, Maison Moët & Chandon

Conference

Duration: 1h30

Reservations: 03 26 55 72 00 or by e-mail archives-patrimoine@ville-epernay.fr (indicating your name, the number of places to be reserved and a telephone number)

Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët y los organismos culturales de Épernay se unen para compartir la historia de un objeto o documento « favorito » de sus colecciones patrimoniales. Ya sean pergaminos, incunables, fotografías u objetos de distintas épocas, cada uno de ellos cuenta una historia única vinculada a su creación y adquisición.

Conferencia a cargo de : Aurélie Bouré, Directora de Archivos y Patrimonio, Ayuntamiento de Épernay. Monica Dumas, Responsable de Desarrollo del Patrimonio, Groupe Laurent-Perrier. Stéphane Kraxner, Archivista, Maison Perrier-Jouët. Laure Ménétrier, Directora del Museo del Vino de Champaña y de Arqueología Regional de la Ciudad de Épernay. Frédéric Mongin, Subdirector de Mediatecas, Ayuntamiento de Épernay. Magali Lapié, Responsable de Patrimonio, Maison Moët & Chandon

Conferencia

Duración: 1h30

Reservas: en el 03 26 55 72 00 o por correo electrónico archives-patrimoine@ville-epernay.fr (indicando su nombre, el número de plazas que desea reservar y un número de teléfono)

Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët und die kulturellen Einrichtungen von Épernay haben sich zusammengeschlossen, um die Geschichte eines Lieblingsobjekts oder -dokuments aus ihren Beständen zu erzählen. Ob es sich um Pergament, Inkunabeln, Fotografien oder mehr oder weniger alte Objekte handelt, sie alle erzählen eine einzigartige Geschichte, die mit ihrer Entstehung und ihrem Erwerb zusammenhängt.

Moderiert von : Aurélie Bouré, Leiterin der Abteilung Archives-Patrimoine, Stadt Épernay. Monica Dumas, Beauftragte für die Aufwertung des Kulturerbes, Laurent-Perrier-Gruppe. Stéphane Kraxner, Archivar, Maison Perrier-Jouët. Laure Ménétrier, Direktorin des Museums für Champagnerwein und regionale Archäologie, Stadt Épernay. Frédéric Mongin, stellvertretender Direktor der Mediatheken, Stadt Épernay. Magali Lapié, Leiterin des Kulturerbes, Maison Moët & Chandon

Konferenz

Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung: unter 03 26 55 72 00 oder per E-Mail archives-patrimoine@ville-epernay.fr (mit Angabe Ihres Namens, der Anzahl der zu reservierenden Plätze und einer Telefonnummer)

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne