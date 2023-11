Concours de Moustache Loti 2023 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort, 18 novembre 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

La ville de Rochefort organise un à … à â ! Moustache réelle ou moustache factice, tout est possible..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

63 avenue Charles De Gaulle Musée Hèbre

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The town of Rochefort is organising a to … to â! Real moustache or fake moustache, it’s all possible.

La ciudad de Rochefort organiza un concurso de bigotes Bigote de verdad o bigote de mentira, todo es posible.

Die Stadt Rochefort organisiert einen an … an â! Echter Schnurrbart oder künstlicher Schnurrbart – alles ist möglich.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan