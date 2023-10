Visite découverte de l’exposition : Et Julien Viaud devient Pierre Loti 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort, 11 octobre 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

En 2023, Rochefort fête le centenaire de la mort de Pierre Loti. Au cours de cette année Loti, plusieurs événements lui rendront hommage dont cette visite de l’exposition au musée Hèbre..

2023-10-11 10:30:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

63 avenue Charles De Gaulle Musée Hèbre

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



In 2023, Rochefort celebrates the centenary of Pierre Loti’s death. During this Loti year, several events will pay tribute to him, including this visit to the exhibition at the Musée Hèbre.

En 2023, Rochefort celebra el centenario de la muerte de Pierre Loti. Durante este año Loti, varios actos le rendirán homenaje, entre ellos esta visita a la exposición del Musée Hèbre.

Im Jahr 2023 feiert Rochefort den 100. Todestag von Pierre Loti. Im Laufe dieses Loti-Jahres wird er mit mehreren Veranstaltungen geehrt, darunter dieser Besuch der Ausstellung im Musée Hèbre.

