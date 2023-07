Vannerie de création contemporaine 63/65 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 12 juillet 2023, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers,Indre-et-Loire

Création, fabrication de vannerie d’art et décoration d’intérieur-ameublement. Stage de vannerie pour débutants et confirmés. Visite d’exploitation osiéricole..

63/65 rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Creation and fabrication of wickerwork pieces for decoration and furnishing. Wicker weaving classes for beginners and experienced amateurs. Tour of our wicker farm.

Creación, fabricación de cestería artística y decoración de interiores-mobiliario. Cursillo de cestería para principiantes y avanzados. Visita a una explotación de mimbre.

Entwicklung, Herstellung von Kunst und Deko Korbflechterei und Inneneinrichtung. Lehrgänge für Anfänger und bestätigte Korbflechter. Besichtigung des Weiden Anbau Betriebes.

Mise à jour le 2023-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme