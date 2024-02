62e Concours National du Mouton Charollais Hall des Expositions, Pôle d’Activités du Charolais Charolles, jeudi 1 août 2024.

62e Concours National du Mouton Charollais Hall des Expositions, Pôle d’Activités du Charolais Charolles Saône-et-Loire

Le 62e Concours National du Mouton Charollais se déroulera du jeudi 01 au vendredi 02 août 2024. Cette manifestation ouverte au public comportera de nombreuses animations concours de la race les jeudi après-midi et vendredi matin avec près de 300 animaux en concours, exposition d’animaux et ventes en cases (en tout ce sont près de 800 animaux qui seront présents !) ainsi que plusieurs ventes aux enchères le vendredi après-midi.

Chaque animaux cet évènement attire près de 300 visiteurs venu de France entière et de l’étranger. Possibilité de restauration sur place le jeudi midi et le vendredi midi.

Ouverture au public le jeudi à 10h clôture de l’évènement le vendredi à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-02

Hall des Expositions, Pôle d’Activités du Charolais 46 route de Macôn

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté osmoutoncharollais@gmail.com

