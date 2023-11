Initiation au Brain Gym 62A Rue Gambetta Coutances, 3 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Stage découverte – initiation aux 26 mouvements du Brain Gym

Les mouvements de BRAIN GYM permettent de :

– Améliorer la coordination motrice

– Rétablir une conscience corporelle

– Retrouver et/ou maintenir l’équilibre : prévention des chutes

– Améliorer ses capacités de lecture, d’écriture, de travaux manuels

– Favoriser la concentration, la communication, l’écoute de soi, des autres

– Libérer le stress (appréhension face à une situation nouvelle, inquiétude)

– Maintenir l’autonomie face aux tâches de la vie quotidienne

– Stimuler la mémoire

-(…)

idéal si vous souhaitez utiliser les mouvements de Brain Gym® dans votre quotidien, que ce soit pour vous, vos élèves, vos enfants, vos patients, vos amis, ….

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00.

62A Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie



Discovery course – introduction to the 26 Brain Gym movements

BRAIN GYM movements help to :

– Improve motor coordination

– Restore body awareness

– Regain and/or maintain balance: prevent falls

– Improve reading, writing and manual skills

– Promote concentration, communication, listening to oneself and others

– Relieve stress (apprehension in the face of a new situation, anxiety)

– Maintain autonomy in everyday tasks

– Stimulate memory

-(…)

ideal if you wish to use Brain Gym® movements in your daily life, whether for yourself, your students, your children, your patients, your friends, etc

Curso de descubrimiento – introducción a los 26 movimientos de Brain Gym

Los movimientos BRAIN GYM ayudan a :

– Mejorar la coordinación motriz

– Recuperar la conciencia corporal

– Recuperar y/o mantener el equilibrio: prevenir las caídas

– Mejorar la lectura, la escritura y las habilidades manuales

– Favorecer la concentración, la comunicación y la escucha de uno mismo y de los demás

– Aliviar el estrés (aprensión ante una situación nueva, ansiedad)

– Mantener la independencia en las tareas cotidianas

– Estimular la memoria

-(…)

ideal si desea utilizar los movimientos de Brain Gym® en su vida diaria, ya sea para usted, sus alumnos, sus hijos, sus pacientes, sus amigos, etc

Entdeckungspraktikum – Einführung in die 26 Bewegungen des Brain Gym

Die Bewegungen des BRAIN GYM ermöglichen :

– Die motorische Koordination zu verbessern

– Wiederherstellung des Körperbewusstseins

– Das Gleichgewicht wiederfinden und/oder erhalten: Sturzprophylaxe

– Die Lese-, Schreib- und Handarbeitsfähigkeiten verbessern

– Konzentration, Kommunikation und das Zuhören zu sich selbst und anderen fördern

– Stress abbauen (Angst vor einer neuen Situation, Unruhe)

– Die Selbstständigkeit bei der Bewältigung von Aufgaben des täglichen Lebens aufrechterhalten

– Das Gedächtnis anregen

-(…)

ideal, wenn Sie die Bewegungen von Brain Gym® in Ihrem Alltag anwenden möchten, sei es für sich selbst, Ihre Schüler, Ihre Kinder, Ihre Patienten, Ihre Freunde,?

