Atelier R.B.K – Apprendre à mieux gérer son stress 62A Rue Gambetta Coutances, 13 novembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Les ateliers R.B.K , tous les lundis en semaine paire

Ateliers de gestion du stress et des émotions, Comprendre et améliorer ses compétences de concentration, de mémorisation, d’attention, de confiance en soi, d’écoute, de communication, (…)

En y associant des réflexes (archaïques), en lien avec des mouvements Brain Gym et sous l’œil averti de la kinésiologie !.

2023-11-13 18:15:00 fin : 2023-11-13 19:30:00. .

62A Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie



R.B.K workshops, every Monday on even-numbered weeks

Stress and emotion management workshops, Understanding and improving skills in concentration, memorization, attention, self-confidence, listening, communication, (…)

Combining (archaic) reflexes, Brain Gym movements and kinesiology!

Talleres R.B.K, todos los lunes de las semanas pares

Talleres de gestión del estrés y de las emociones, de comprensión y de mejora de la concentración, de la memorización, de la atención, de la confianza en uno mismo, de la capacidad de escucha y de comunicación, (…)

¡Combinando los reflejos (arcaicos) con los movimientos de Brain Gym y bajo la mirada experta de la kinesiología!

R.B.K.-Workshops , jeden Montag in geraden Kalenderwochen

Workshops zur Stress- und Emotionsbewältigung, Verstehen und Verbessern der Konzentrations-, Merk- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten, des Selbstvertrauens, des Zuhörens, der Kommunikation, (…)

Unter Einbeziehung von (archaischen) Reflexen, in Verbindung mit Brain-Gym-Bewegungen und unter dem wachsamen Auge der Kinesiologie!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche