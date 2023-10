Portes Ouvertes à la maison des Artistes 62a route de schweighouse Haguenau, 26 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Rencontres et partages en ce temps de Noël loin du brouhaha des gros marchés de Noël, Valérie et Jean-Luc vous invitent à une halte où vous pourrez déguster crêpes, boissons chaudes et vin chaud. Vous pourrez également visiter l’expo-vente (sans obligation d’achat) de céramiques et échanger autour des techniques de la terre et des activités musicales proposées sur le lieu..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

62a route de schweighouse

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Valérie and Jean-Luc invite you to stop off and enjoy crêpes, hot drinks and mulled wine at this Christmas time, away from the hustle and bustle of the big Christmas markets. You can also visit the ceramics exhibition and sale (no obligation to buy) and chat about clay techniques and the musical activities on offer.

Valérie y Jean-Luc le invitan a hacer una parada en estas fechas navideñas y disfrutar de crêpes, bebidas calientes y vino caliente, lejos del bullicio de los grandes mercados navideños. También podrá visitar la exposición y venta de cerámica (sin obligación de compra) y conversar sobre las técnicas del barro y las actividades musicales que se ofrecen.

Begegnungen und Austausch in der Weihnachtszeit Weit weg vom Trubel der großen Weihnachtsmärkte laden Valérie und Jean-Luc Sie zu einem Zwischenstopp ein, wo Sie Crêpes, heiße Getränke und Glühwein genießen können. Außerdem können Sie die (unverbindliche) Verkaufsausstellung von Keramiken besuchen und sich über die Techniken der Tonherstellung und die musikalischen Aktivitäten, die am Ort angeboten werden, austauschen.

