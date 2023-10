Atelier céramique autour des décorations de Noël 62a route de schweighouse Haguenau, 10 octobre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Valérie Wehinger vous accompagne dans la création de vos décorations de noël pour votre sapin, ou autre endroit dans la maison et aussi à offrir..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 16:00:00. EUR.

62a route de schweighouse

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Valérie Wehinger can help you create Christmas decorations for your tree, or any other part of your home, as well as for gifts.

Valérie Wehinger puede ayudarle a crear sus propios adornos navideños para el árbol o cualquier otra parte de su casa, así como para regalos.

Valérie Wehinger begleitet Sie bei der Erstellung Ihrer Weihnachtsdekorationen für Ihren Weihnachtsbaum, oder andere Orte im Haus und auch zum Verschenken.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Haguenau