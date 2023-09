EQUIDAYS – Visite et démonstration d’équitation comportementale à l’AEC Firfol 627 Chemin du Rondel Firfol, 22 octobre 2023, Firfol.

Firfol,Calvados

Pour les Equidays , l’AEC Firfol ouvre son lieu de vie consacré aux Chevaux irish Cobs, vous pourrez découvrir les techniques pour collaborer avec le cheval et rencontrer « Cœur à Corps » cet animal merveilleux. Soucieux de promouvoir une meilleure connaissance de cette relation Homme Cheval, les jeunes élèves sauront vous faire partager leurs passions équestres le dimanche 22 octobre de 15h à 16h30.

Au programme :

-Visite des lieux de vie des 60 chevaux Irish Cobs

-Démonstration d’Équitation Comportementale, réalisées par les élèves du -Sport études de Firfol, acteurs de la Série « Au Galop »

-Rencontre avec les cavaliers acteurs.

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. .

627 Chemin du Rondel

Firfol 14100 Calvados Normandie



For the Equidays, AEC Firfol is opening its home to Irish Cobs, where you can discover techniques for working with horses and meet this wonderful animal « Heart to Heart ». Our young students will be delighted to share their equestrian passions with you on Sunday, October 22 from 3 to 4:30 pm.

Program:

-Visit to the living quarters of 60 Irish Cobs

-Demonstration of Behavioral Equitation by the students of the Firfol Sport-Study, actors in the « Au Galop » series

-Meeting with the riders

Para los Equidays, el AEC Firfol abre su casa a los Irish Cobs, donde podrá descubrir técnicas de trabajo con caballos y conocer a este maravilloso animal « De corazón a corazón ». Deseosos de promover una mejor comprensión de esta relación entre el hombre y el caballo, los jóvenes estudiantes estarán encantados de compartir con usted sus pasiones ecuestres el domingo 22 de octubre de 15:00 a 16:30.

En el programa:

-Visita a los alojamientos de 60 Irish Cobs

-Demostración de equitación de comportamiento, a cargo de los alumnos del Centro de Estudios y Deportes de Firfol, que forman parte del ciclo « Au Galop

-Encuentro con los jinetes participantes

Für die Equidays öffnet das AEC Firfol seinen Lebensraum, der den irischen Cobs gewidmet ist. Hier können Sie die Techniken der Zusammenarbeit mit dem Pferd entdecken und diesem wunderbaren Tier « von Herz zu Herz » begegnen. Um die Beziehung zwischen Mensch und Pferd zu fördern, werden die jungen Schüler am Sonntag, den 22. Oktober von 15.00 bis 16.30 Uhr ihre Leidenschaft für das Reiten mit Ihnen teilen.

Auf dem Programm stehen:

-Besichtigung der Lebensräume der 60 Irish Cobs

-Vorführung des verhaltensorientierten Reitens, durchgeführt von den Schülern der Sportschule Firfol, die in der Serie « Au Galop » mitspielen

-Treffen mit den Reitern der Schauspieler

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité