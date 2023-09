EQUIDAYS – Spectacle de voltige en avant-première à l’AEC 627 Chemin du Rondel Firfol, 22 octobre 2023, Firfol.

Firfol,Calvados

Au coeur du Pays d’Auge, à 5 kilomètres de Lisieux, l’univers du centre équestre de Firfol s’étend sur 40 hectares de verdure et de nature. Dans ce décor vivifiant, notre équipe se mobilise autour de deux passions : l’amour inconditionnelle des chevaux et le véritable plaisir de vous accueillir.

Vivre en harmonie avec les chevaux. Au pas, au trot, au galop, la vie de Firfol est rythmée par la chanson des sabots. Nos partenaires de vie, ce sont les Irish Cobs. Nous sommes fiers de leur offrir un environnement qui marie les contacts avec l’homme et la vie au naturel, en troupeau. C’est une vue terrienne et réalisée des relations harmonieuses entre l’Humain et l’Animal. Ces notions-phares, nous les déclinons chaque jour dans ce que nous appelons l’équitation comportementale, une approche éthologique de la relation homme-cheval.

Au Cœur d’un lieu de vie consacré à nos Chevaux irish Cobs, vous pourrez découvrir nos techniques pour collaborer avec le cheval et rencontrer « Cœur à Corps » cet animal merveilleux. Soucieux de promouvoir une meilleure connaissance de cette relation Homme Cheval, nos jeunes élèves sauront vous faire partager leurs passions équestres.

A l’occasion des Equidays, venez découvrir les Secrets des Chuchoteurs de Firfol sur les lieux du tournage de la Série « Au Galop » le dimanche 22 octobre, qui vous présenteront un spectacle avec de nombreux tableaux : chevaux en liberté, danse, bolas, pyrotechnie ….

2023-10-22 16:30:00

627 Chemin du Rondel

Firfol 14100 Calvados Normandie



In the heart of the Pays d?Auge, 5 kilometers from Lisieux, the world of the Firfol equestrian center extends over 40 hectares of greenery and nature. In this invigorating setting, our team rallies around two passions: the unconditional love of horses and the genuine pleasure of welcoming you.

Living in harmony with horses. Walk, trot and gallop, life at Firfol is punctuated by the song of hooves. Our partners in life are the Irish Cobs. We’re proud to offer them an environment that combines human contact with natural, herd-based living. It’s an earthy, realized view of the harmonious relationship between humans and animals. We put these key concepts into practice every day in what we call behavioral equitation, an ethological approach to the human-horse relationship.

In the heart of a place dedicated to our Irish Cobs, you can discover our techniques for working with horses and meet this wonderful animal « Heart to Heart ». Our young students are keen to promote a better understanding of the human-horse relationship, and will share their equestrian passions with you.

For the Equidays, come and discover the Secrets des Chuchoteurs de Firfol at the filming location of the « Au Galop » series on Sunday October 22, who will be presenting a show featuring a number of tableaux: free-roaming horses, dance, bolas, pyrotechnics…

En el corazón del Pays d’Auge, a 5 kilómetros de Lisieux, el universo del centro ecuestre Firfol se extiende sobre 40 hectáreas de verdor y naturaleza. En este entorno vigorizante, nuestro equipo se dedica a dos pasiones: el amor incondicional a los caballos y el auténtico placer de recibirle.

Vivir en armonía con los caballos. Al paso, al trote o al galope, la vida en Firfol está marcada por el canto de los cascos. Nuestros compañeros de vida son los Irish Cobs. Estamos orgullosos de ofrecerles un entorno que combina el contacto con los humanos y la vida en libertad, en manada. Es una visión realista de la relación armoniosa entre humanos y animales. Ponemos en práctica estos conceptos clave cada día en lo que llamamos equitación conductista, un enfoque etológico de la relación entre el hombre y el caballo.

En el corazón de un lugar dedicado a nuestros Irish Cobs, podrá descubrir nuestras técnicas de trabajo con caballos y conocer a este maravilloso animal « de corazón a corazón ». Deseosos de promover una mejor comprensión de la relación hombre-caballo, nuestros jóvenes alumnos compartirán con usted sus pasiones ecuestres.

En el marco de los Equidays, venga a descubrir los Secrets des Chuchoteurs de Firfol en el lugar de rodaje de la serie « Au Galop », el domingo 22 de octubre, donde ofrecerán un espectáculo con varios cuadros: caballos en libertad, danza, boleadoras, pirotecnia, etc.

Im Herzen des Pays d’Auge, 5 km von Lisieux entfernt, erstreckt sich die Welt des Reitzentrums von Firfol über 40 Hektar Grünfläche und Natur. In dieser belebenden Umgebung setzt sich unser Team für zwei Leidenschaften ein: die bedingungslose Liebe zu Pferden und die wahre Freude daran, Sie zu empfangen.

Leben Sie in Harmonie mit den Pferden. Ob im Schritt, Trab oder Galopp, das Leben in Firfol wird vom Gesang der Hufe bestimmt. Unsere Lebenspartner sind die Irish Cobs. Wir sind stolz darauf, ihnen eine Umgebung zu bieten, die den Kontakt mit Menschen und das natürliche Leben in der Herde miteinander verbindet. Es ist eine bodenständige und realisierte Sicht auf die harmonische Beziehung zwischen Mensch und Tier. Diese Leitgedanken setzen wir täglich in unserem sogenannten Verhaltensreiten um, einem ethologischen Ansatz für die Beziehung zwischen Mensch und Pferd.

Im Herzen eines Lebensraums, der unseren irischen Cobs gewidmet ist, können Sie unsere Techniken zur Zusammenarbeit mit dem Pferd kennenlernen und diesem wunderbaren Tier « von Herz zu Herz » begegnen. Unsere jungen Schüler sind bestrebt, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd besser zu verstehen und werden ihre Leidenschaft für das Reiten mit Ihnen teilen.

Anlässlich der Equidays können Sie am Sonntag, dem 22. Oktober, an den Drehorten der Serie « Au Galop » die Geheimnisse der Flüsterer von Firfol entdecken, die Ihnen eine Show mit zahlreichen Bildern präsentieren werden: Pferde in Freiheit, Tanz, Bolas, Pyrotechnik …

