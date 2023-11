Apéro/Conférence « le shiatsu, comment réunifier le corps, l’émotionnel et l’énergie ? » 626 Rue Georges Rande Cazères-sur-l’Adour, 5 décembre 2023, Cazères-sur-l'Adour.

Cazères-sur-l’Adour,Landes

L’association l’Instant libellule et partenariat avec l’association QiGong Evolution, vous propose une conférence/apéro sur « Le Shiatsu, Comment réunifier le corps, l’émotionnel et l’énergie ? ».

2023-12-05 fin : 2023-12-05 21:00:00. .

626 Rue Georges Rande

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The l’Instant libellule association, in partnership with the QiGong Evolution association, offers you a conference/apéro on « Shiatsu, How to reunite the body, the emotional and the energy? »

La asociación l’Instant libellule, en colaboración con la asociación QiGong Evolution, organiza una conferencia/apéro sobre « Shiatsu: cómo reunir el cuerpo, las emociones y la energía »

Der Verein l’Instant libellule und Partnerschaft mit dem Verein QiGong Evolution, bietet Ihnen eine Konferenz/Apero zum Thema « Shiatsu, Wie kann man Körper, Emotionen und Energie wieder vereinen? » an

