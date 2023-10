La vida fin finala – renat sette & gianluca dessì 625 chemin du Serres Montbrun-les-Bains, 18 novembre 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

En tournée en France pour la sortie de l’album « La vida fin finala », Renat Sette et son complice Gianluca Dessì s’arrête à Montbrun le temps d’un concert aux sonorités du sud, avant de se produire à Rome et à Latina.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

625 chemin du Serres La Grange de Léo – CCAS Léo Lagrange

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On tour in France for the release of their album « La vida fin finala », Renat Sette and his accomplice Gianluca Dessì stop off in Montbrun for a concert of southern sounds, before performing in Rome and Latina

De gira por Francia con motivo del lanzamiento de su álbum « La vida fin finala », Renat Sette y su cómplice Gianluca Dessì hacen escala en Montbrun para un concierto con sabor meridional, antes de actuar en Roma y Latina

Renat Sette und sein Partner Gianluca Dessì touren anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums « La vida fin finala » durch Frankreich und machen in Montbrun Halt für ein Konzert mit südlichen Klängen, bevor sie in Rom und Latina auftreten

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale