Rendez-vous à la ferme : Givrés des prés 625 chemin de Falay Casteide-Candau, 17 juin 2023, Casteide-Candau.

Casteide-Candau,Pyrénées-Atlantiques

Comment des producteurs de lait ont eu cette idée folle de faire de la glace ! Découverte de la vie de la ferme qui passe par du visuel, du toucher et du goût. Visite de la salle de traite, de la nurserie où les veaux adorent se faire caresser et lécher les enfants et enfin de la stabulation. Dégustation de glaces sous forme de jeux de goûts. Possibilité d’assister à la traite des vaches..

625 chemin de Falay Givrés des prés

Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How milk producers got the crazy idea of making ice cream! Discovery of the life of the farm through the visual, the touch and the taste. Visit the milking parlour, the nursery where the calves love to be stroked and licked by the children and finally the stall. Ice cream tasting in the form of taste games. Possibility to attend the milking of the cows.

Cómo a los productores de leche se les ocurrió la loca idea de hacer helado Descubra la vida en la granja a través de la vista, el tacto y el gusto. Visite la sala de ordeño, la guardería donde a los terneros les encanta que los acaricien y los laman los niños y, por último, los establos. Degustación de helados en forma de juegos gustativos. También podrá ver cómo se ordeñan las vacas.

Wie Milchbauern auf die verrückte Idee kamen, Eis zu machen! Entdeckung des Lebens auf dem Bauernhof, das über das Visuelle, den Tastsinn und den Geschmack abläuft. Besichtigung des Melkstandes, der Kinderstube, in der die Kälber es lieben, von den Kindern gestreichelt und geleckt zu werden, und schließlich des Stalls. Verkostung von Eis in Form von Geschmacksspielen. Möglichkeit, beim Melken der Kühe zuzusehen.

