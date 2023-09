Spectacle : Casting sportif 625 Avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan, 20 janvier 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Madame TRIPLAXEL est dépêchée en région par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Son objectif : dénicher les champions sportifs de demain !

Très investie dans sa mission, elle passe en revue différentes disciplines à l’aide de livres, d’accessoires et de tenues de sports diverses et variées..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

625 Avenue des Pyrénées Mediathèque

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Madame TRIPLAXEL is sent to the region by the French Ministry of Youth and Sports. Her goal: to unearth the sporting champions of tomorrow!

Highly committed to her mission, she reviews different disciplines with the help of books, accessories and sportswear of all kinds.

Madame TRIPLAXEL ha sido enviada a la región por el Ministerio de Juventud y Deporte. Su objetivo: descubrir a los campeones deportivos del mañana

Muy comprometida con su misión, examina las distintas disciplinas con la ayuda de libros, accesorios y diversos conjuntos deportivos.

Frau TRIPLAXEL wird vom Ministerium für Jugend und Sport in die Regionen entsandt. Ihr Ziel: die Sportchampions von morgen aufzuspüren!

Sie ist sehr engagiert in ihrer Mission und durchforstet verschiedene Disziplinen mithilfe von Büchern, Accessoires und Sportkleidung.

