A l’Ouest, je te plumerai 622 Rue du 11 Novembre Petit-Couronne, 23 septembre 2023, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Cie Olifan

Un concert de ruée vers l’or à vivre en famille.

A l’ouest je te plumerai, la véritable histoire des frères John.

Olifan plonge dans l’univers du western, et dégaine son 6ème album mettant en selle un nouveau spectacle truculent.

Les 4 cow-boys partent à la conquête de l’Ouest, trimbalant avec eux un décor aux mille facettes. En incarnant les frères John, ils proposent plus qu’un concert : une aventure en chansons théâtralisée. Montés sur leur Batoucadada, les frangins chevauchent les styles à coups de guitarabine dans un rodéo musical « rockamburlesque ».

Dans ce spectacle à partager en famille, une folie douce et contagieuse embarque le public dans un univers à imaginer, à chanter et même danser !

Gratuit, sans réservation.

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. .

622 Rue du 11 Novembre

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



Cie Olifan

A gold rush concert for the whole family.

A l’ouest je te plumerai, the true story of the John brothers.

Olifan plunges into the world of the western, and unleashes his 6th album with a truculent new show.

The 4 cowboys set off to conquer the West, carrying with them a thousand-faceted set. As the John brothers, they offer more than just a concert: a theatrical adventure in song. Mounted on their Batoucadada, the brothers straddle styles with their guitarabine in a « rockamburlesque » musical rodeo.

In this show to share with the whole family, a gentle, contagious madness takes the audience into a universe to imagine, sing and even dance!

Free, no reservation required

Cie Olifan

Un concierto de la fiebre del oro para toda la familia.

A l’ouest je te plumerai, la verdadera historia de los hermanos John.

Olifan se sumerge en el mundo del western y lanza su 6º álbum con un nuevo espectáculo truculento.

Los 4 cowboys parten a la conquista del Oeste, llevando consigo un decorado con mil facetas. Como los hermanos John, ofrecen algo más que un concierto: una aventura teatral en forma de canción. Montados en su Batoucadada, los hermanos recorren los estilos con su guitarabine en un rodeo musical « rockamburlesco ».

En este espectáculo para toda la familia, una locura suave y contagiosa transporta al público a un mundo que puede imaginar, cantar ¡e incluso bailar!

Gratis, sin reserva previa

Cie Olifan

Ein Goldrausch-Konzert, das man mit der ganzen Familie erleben kann.

Im Westen werde ich dich rupfen: Die wahre Geschichte der John Brothers.

Olifan taucht in die Welt des Westerns ein, zieht sein 6. Album heraus und sattelt eine neue, urige Show auf.

Die vier Cowboys machen sich auf, den Westen zu erobern, und tragen dabei eine Szenerie mit tausend Facetten mit sich herum. In der Rolle der John-Brüder bieten sie mehr als ein Konzert: ein theatralisches Liederabenteuer. Auf ihrer Batoucadada reiten die Brüder mit ihren Gitarren durch die Stile in einem musikalischen Rodeo « Rockamburlesque ».

In dieser Show für die ganze Familie entführt eine sanfte und ansteckende Verrücktheit das Publikum in ein Universum, das es sich vorzustellen, zu singen und sogar zu tanzen gilt!

Kostenlos, ohne Reservierung

