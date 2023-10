Concert au Temple : concert d’orgue avec Frédéric Lamantia 620 avenue Gabriel Péri Aubagne, 25 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Frédéric Lamantia, titulaire des orgues du Grand Temple de Lyon, proposera pour cette soirée un tour dans le répertoire des Grands de la chanson française..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

620 avenue Gabriel Péri Temple protestant d’Aubagne

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Frédéric Lamantia, organist at Lyon’s Grand Temple, will take us on a tour of the repertoire of the great French chanson stars.

Frédéric Lamantia, organista del Grand Temple de Lyon, nos hará un recorrido por el repertorio de las grandes estrellas de la chanson francesa.

Frédéric Lamantia, Titularorganist des Grand Temple in Lyon, wird an diesem Abend eine Tour durch das Repertoire der Grands de la Chanson française vorschlagen.

