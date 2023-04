La Route des Orgues de l’Huveaune 2023 620 avenue Gabriel Péri, 16 avril 2023, Aubagne.

Un trio de haut niveau est rassemblé pour ce concert, le quatrième sur la Route des Orgues de l’Huveaune 2023, Orgue, Flûte traversière et Hautbois.. Motards

2023-04-16 à 16:30:00

620 avenue Gabriel Péri Temple protestant

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A high level trio is gathered for this concert, the fourth on the Route des Orgues de l’Huveaune 2023, Organ, Flute and Oboe.

Un trío de alto nivel se reúne para este concierto, el cuarto de la Route des Orgues de l’Huveaune 2023, Órgano, Flauta y Oboe.

Ein hochkarätiges Trio ist für dieses Konzert, das vierte auf der Route des Orgues de l’Huveaune 2023, versammelt: Orgel, Querflöte und Oboe.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile