fin : 2024-01-01 Le restaurant l’Atelier vous propose son menu spécial pour le Jour de l’An Crocs en bouche de la Saint-Sylvestre Foie gras de canard, yuzu et dentelles de pain aux fruits des mendiants Saint-Jacques normandes et cèpes, écume Champagne Filet de cerf de chasse, racine de céleri et truffe noire Vacherin Mont d’or, noix du Moulin de La Veyssière en déclinaison Écorces chocolat Esmeraldas 70%, noisettes et sorbet truffe noire Biscuit laitue de mer, cédrat confit.

62 Tour de Ville

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

