RDV aux jardins 62 rue Raymond Teyssandierde Laubarède Nouméa, 25 novembre 2023, Nouméa.

Nouméa,Nouvelle-Calédonie

Le parc vous accueille dans ses jardins avec des animations tout au long de la journée (expositions, musique, contes et danses) le samedi 25 novembre..

2023-11-25 10:15:00 fin : 2023-11-25 17:45:00. .

62 rue Raymond Teyssandierde Laubarède Parc Provincial Zoologique et Forestier

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



The park welcomes you to its gardens with all-day entertainment (exhibitions, music, storytelling and dance) on Saturday November 25.

El parque le da la bienvenida a sus jardines para una jornada de entretenimiento (exposiciones, música, cuentacuentos y danza) el sábado 25 de noviembre.

Der Park empfängt Sie am Samstag, den 25. November, in seinen Gärten mit ganztägigen Veranstaltungen (Ausstellungen, Musik, Märchen und Tänze).

Mise à jour le 2023-11-06 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie