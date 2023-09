Fascinant Week-end biodynamique au Château de Chelivette 62 rue François Boulière Sainte-Eulalie, 22 octobre 2023, Sainte-Eulalie.

Sainte-Eulalie,Gironde

Pour cette édition du Fascinant Week-end, le Château de Chelivette vous accueille pour une visite de ses vignes et des chais et vous propose une sensibilisation à la biodynamie. Vous pourrez ensuite déguster 4 vins de la propriété et profiter d’un déjeuner/buffet avec 1 verre de vin inclus..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 15:00:00. EUR.

62 rue François Boulière Château de Chelivette

Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For this edition of Fascinant Weekend, Château de Chelivette welcomes you for a tour of its vineyards and cellars, and offers an introduction to biodynamic viticulture. You can then taste 4 of the estate’s wines and enjoy a lunch/buffet with 1 glass of wine included.

Para el Fin de Semana Fascinante de este año, el Château de Chelivette le da la bienvenida para una visita a sus viñedos y bodegas, y le ofrece una introducción a la viticultura biodinámica. A continuación, podrá degustar 4 vinos de la finca y disfrutar de un almuerzo bufé con 1 copa de vino incluida.

Für diese Ausgabe des Fascinant Week-end empfängt Sie das Château de Chelivette zu einer Besichtigung seiner Weinberge und Weinkeller und bietet Ihnen eine Sensibilisierung für die biodynamische Landwirtschaft an. Anschließend können Sie 4 Weine des Weinguts probieren und ein Mittagessen/Buffet genießen, bei dem 1 Glas Wein inklusive ist.

