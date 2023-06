Concours d’élevage de races mulassières 62 Rue du Tapis Vert Melle, 17 juin 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Concours d’élevage de races mulassières

Samedi 17 juin à partir de 9h au boulodrome Mélia à Melle

Renseignements 05 49 76 91 31.

62 Rue du Tapis Vert Boulodrome Mélia

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Breeding competition for mulass breeds

Saturday June 17 from 9am at the Mélia boulodrome in Melle

Information 05 49 76 91 31

Competencia en la cría de razas de mulas

Sábado 17 de junio a partir de las 9.00 horas en la bolera Mélia de Melle

Información: 05 49 76 91 31

Zuchtwettbewerb für Mulattenrassen

Samstag, 17. Juni ab 9 Uhr im Boulodrome Mélia in Melle

Auskünfte 05 49 76 91 31

