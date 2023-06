Sinfonia : Bal Renaissance – Doulce Mémoire 62 Rue de Vésone Périgueux, 22 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Doulce Mémoire vous convie à une soirée de danse Renaissance.

Vous pourrez apprécier les neufs artistes de Doulce Mémoire dans un répertoire tout à la fois élégant, virtuose et théâtral fondé sur les chorégraphies historiques.

Vous découvrirez la diversité, l’inventivité et la vivacité des danses de la cour d’Henri IV et des balletti italiens pratiqués à Milan et Venise à la fin du XVIe siècle, loin de l’image compassée que l’on s’en fait parfois.

Puis la scène se transformera en piste de bal. Sur le son des hauts instruments de Doulce Mémoire et de la voix de la talentueuse soprano Véronique Bourin vous pourrez vous prêter au plaisir d’apprendre à danser Renaissance..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 22:00:00. EUR.

62 Rue de Vésone

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Doulce Mémoire invites you to an evening of Renaissance dance.

The nine artists of Doulce Mémoire perform an elegant, virtuoso and theatrical repertoire based on historical choreography.

You’ll discover the diversity, inventiveness and liveliness of the dances of the court of Henri IV and the Italian balletti practiced in Milan and Venice at the end of the 16th century, far from the staid image we sometimes have of them.

Then the stage is transformed into a ballroom. To the sound of Doulce Mémoire?s high-pitched instruments and the voice of talented soprano Véronique Bourin, you can indulge in the pleasure of learning to dance Renaissance.

Doulce Mémoire le invita a una velada de danza renacentista.

Disfrute de los nueve artistas de Doulce Mémoire en un repertorio a la vez elegante, virtuoso y teatral, basado en coreografías históricas.

Descubrirá la diversidad, la inventiva y la vivacidad de las danzas de la corte de Enrique IV y de los balletti italianos practicados en Milán y Venecia a finales del siglo XVI, lejos de la imagen estirada que a veces tenemos de ellos.

A continuación, el escenario se transforma en un salón de baile. Al son de los agudos instrumentos de Doulce Mémoire y de la voz de la talentosa soprano Véronique Bourin, podrá entregarse al placer de aprender a bailar el Renacimiento.

Doulce Mémoire lädt Sie zu einem Abend mit Renaissancetänzen ein.

Die neun Künstler von Doulce Mémoire präsentieren ein elegantes, virtuoses und theatralisches Repertoire, das auf historischen Choreografien basiert.

Sie werden die Vielfalt, den Erfindungsreichtum und die Lebendigkeit der Tänze am Hofe Heinrichs IV. und der italienischen Balletti entdecken, die Ende des 16. Jahrhunderts in Mailand und Venedig getanzt wurden, weit entfernt von dem komprimierten Bild, das man sich manchmal von ihnen macht.

Dann verwandelt sich die Bühne in eine Tanzfläche. Zu den Klängen der hohen Instrumente von Doulce Mémoire und der Stimme der talentierten Sopranistin Véronique Bourin können Sie sich dem Vergnügen hingeben, den Renaissancetanz zu erlernen.

