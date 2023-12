NOUVEL AN PARIS IS MAGIC 62 Rue de Rhodes Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2023-12-31

Plongez dans une nuit extraordinaire à l’O’Sullivans Pub Montpellier pour célébrer le Nouvel An !

Découvrez une décoration parisienne féerique, une immersion totale dans l’élégance et le charme de la Ville Lumière. Nos cocktails délicieux, une ambiance électrisante qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit, et des spectacles envoûtants par des artistes talentueux viendront ajouter une touche de magie à cette soirée.

Créez des souvenirs mémorables au cœur de cette fusion entre Montpellier et Paris pour célébrer la nouvelle année.

Rejoignez nous pour une expérience inoubliable à l’O’Sullivans Pub Montpellier ! À partir de 22 heures, l’entrée est à 15€ avec une consommation.

Entrée à 39€ : cocktail dînatoire, coupe de champagne, vestiaire inclus.

Bouteille de champagne à 50€ jusqu’à 22h.

DJ Sébastien Lewis

Show performer EUR.

62 Rue de Rhodes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

