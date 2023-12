O’SANTA FEST 62 Rue de Rhodes Montpellier, 21 décembre 2023 17:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas la soirée de Noël au O’Sullivans !

Au programme:

Dj set + vin chaud+ tartiflette pour 10 €.

2023-12-21 17:00:00 fin : 2023-12-21 23:30:00. EUR.

62 Rue de Rhodes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the Christmas party at O’Sullivans!

On the program:

Dj set + mulled wine + tartiflette for 10 ?

No te pierdas la fiesta de Navidad en O’Sullivans

En el programa:

Dj set + vino caliente + tartiflette por 10 ?

Verpassen Sie nicht die Weihnachtsfeier im O’Sullivans!

Auf dem Programm stehen:

Dj-Set + Glühwein+ Tartiflette für 10?

Mise à jour le 2023-12-04 par OT MONTPELLIER