MATCH DE BASKET MASCULIN 3 : EFFORT BASKET MIRECOURT CONTRE OZOIR VAL D’EUROPE 62 rue Bonn-Beuel Mirecourt, 23 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Match de Basket Masculin Nationale 3 – Effort Basket Mirecourt contre Ozoir Val d’Europe.

Soirée thème : Tous en Bleu et Blanc

Restauration et buvette sur place. Tout public

Samedi 2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 . 4 EUR.

62 rue Bonn-Beuel Salle Hacquard

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



National 3 men’s basketball match – Effort Basket Mirecourt vs Ozoir Val d’Europe.

Theme evening: Tous en Bleu et Blanc

Catering and refreshments on site

Partido de baloncesto masculino de 3 nacional – Effort Basket Mirecourt – Ozoir Val d’Europe.

Velada temática: Tous en Bleu et Blanc

Catering y refrescos in situ

Basketball-Männerspiel Nationale 3 – Effort Basket Mirecourt gegen Ozoir Val d’Europe.

Themenabend: Alle in Blau und Weiß

Essen und Trinken vor Ort

