Rendez-vous à la ferme : L'Esbariade, 28 octobre 2023, Boumourt.

Boumourt,Pyrénées-Atlantiques

La visite démarre par une présentation de la production des céréales qui servent à produire les bières suivie d’une petite dégustation des malts, céréales ayant subi une première transformation en malterie. Visite de la salle de brassage et présentation du processus, de l’infusion au conditionnement. Dégustation de différentes bières et temps d’échanges de la terre à la bière….

2023-10-28

L'Esbariade, 62 chemin pagnou

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The visit starts with a presentation of the production of the cereals used to produce the beers, followed by a small tasting of the malts, cereals that have undergone a first transformation in the malt house. Tour of the brewhouse and presentation of the process, from infusion to packaging. Tasting of different beers and time for discussion, from earth to beer…

La visita comienza con una presentación de la producción de los cereales utilizados para elaborar las cervezas, seguida de una pequeña degustación de las maltas, cereales que han sufrido una primera transformación en la maltería. Visita a la fábrica de cerveza y presentación del proceso, desde la infusión hasta el envasado. Degustación de diferentes cervezas y tiempo para el debate, de la tierra a la cerveza…

Der Besuch beginnt mit einer Präsentation über die Produktion des Getreides, aus dem die Biere hergestellt werden, gefolgt von einer kleinen Verkostung der Malzsorten, d. h. des Getreides, das in der Mälzerei eine erste Verarbeitung durchlaufen hat. Besichtigung des Sudhauses und Vorstellung des Prozesses vom Aufguss bis zur Abfüllung. Verkostung verschiedener Biere und Zeit für Gespräche von der Erde bis zum Bier…

