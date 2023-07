Portes ouvertes d’été au Domaine de Fond-Vieille 62 Chemin de Fond-Vieille Val d’Oingt Catégories d’Évènement: Rhône

Val d'Oingt Portes ouvertes d’été au Domaine de Fond-Vieille 62 Chemin de Fond-Vieille Val d’Oingt, 22 juillet 2023, Val d'Oingt. Val d’Oingt,Rhône Propriétaire Récoltant Beaujolais des Pierres Dorées



Marché de producteurs : La Ferme de chez le Vois, La Ferme de Polette, Champagne, Vins d’Alsace, Cognac & Pineau, Fromage de Brebis, Confiture.

Restauration par les producteurs.

2023-07-22 17:00:00 fin : 2023-07-23 . .

62 Chemin de Fond-Vieille Domaine de Fondvieille

Val d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Propriétaire Récoltant Beaujolais des Pierres Dorées



Farmers’ market: La Ferme de chez le Vois, La Ferme de Polette, Champagne, Alsace wines, Cognac & Pineau, Fromage de Brebis, Confiture.

Catering by producers Propietario Vendimia Beaujolais des Pierres Dorées



Mercado de productores: La Ferme de chez le Vois, La Ferme de Polette, Champagne, Vinos de Alsacia, Cognac & Pineau, Quesos de oveja, Mermeladas.

Catering a cargo de los productores Erntender Eigentümer Beaujolais des Pierres Dorées



Bauernmarkt: La Ferme de chez le Vois, La Ferme de Polette, Champagner, Elsässer Weine, Cognac & Pineau, Schafskäse, Konfitüre.

Verpflegung durch die Erzeuger Mise à jour le 2023-07-10 par Destination Beaujolais Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Val d'Oingt Autres Lieu 62 Chemin de Fond-Vieille Adresse 62 Chemin de Fond-Vieille Domaine de Fondvieille Ville Val d'Oingt Departement Rhône Lieu Ville 62 Chemin de Fond-Vieille Val d'Oingt

62 Chemin de Fond-Vieille Val d'Oingt Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val d'oingt/