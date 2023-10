Exposition de Danielle Lahon 62 Boulevard Victor Hugo Créon, 3 octobre 2023, Créon.

Créon,Gironde

Le Bureau d’Information Touristique de Créon et l’association TANDE2M accueillent l’exposition de Danielle Lahon, du 3 au 31 octobre 2023.

Danielle Lahon est une artiste qui pratique l’aquarelle et la peinture à l’huile. Elle a commencé par la photographie, puis a rejoint l’atelier “Vert pomme” à Vayres. Elle aime l’aquarelle pour sa technique “mouillée sur mouillée” qui permet de jouer avec les couleurs, l’eau, la lumière et la transparence. Elle a animé un atelier au club de la MGEN et a exposé ses œuvres à Bordeaux. Elle vous invite à découvrir son exposition, inspirée de moments vécus et d’émotions. Elle espère que vous y trouverez une lecture personnelle et un espace pour votre imagination..

2023-10-03 fin : 2023-10-31 13:00:00. EUR.

62 Boulevard Victor Hugo Bureau d’Information Touristique

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Créon Tourist Information Office and the TANDE2M association are hosting an exhibition by Danielle Lahon, from October 3 to 31, 2023.

Danielle Lahon is a watercolor and oil painter. She began with photography, then joined the Vert Pomme workshop in Vayres. She loves watercolor for its wet-on-wet technique, which lets her play with color, water, light and transparency. She has run a workshop at the MGEN club and exhibited her work in Bordeaux. She invites you to discover her exhibition, inspired by real-life moments and emotions. She hopes you will find a personal reading and space for your imagination.

La Oficina de Turismo de Créon y la asociación TANDE2M acogen una exposición de Danielle Lahon del 3 al 31 de octubre de 2023.

Danielle Lahon es acuarelista y pintora al óleo. Empezó como fotógrafa y después se incorporó al taller Vert Pomme de Vayres. Le encanta la acuarela por su técnica húmedo sobre húmedo, que le permite jugar con los colores, el agua, la luz y la transparencia. Ha impartido un taller en el club MGEN y ha expuesto en Burdeos. Le invita a visitar su exposición, inspirada en momentos y emociones de la vida real. Espera que encuentre una interpretación personal y un espacio para su imaginación.

Das Touristeninformationsbüro von Créon und der Verein TANDE2M empfangen die Ausstellung von Danielle Lahon vom 3. bis 31. Oktober 2023.

Danielle Lahon ist eine Künstlerin, die Aquarell- und Ölmalerei betreibt. Sie begann mit der Fotografie und schloss sich dann dem Atelier « Vert pomme » in Vayres an. Sie mag Aquarellmalerei wegen ihrer Nass-in-Nass-Technik, bei der man mit Farben, Wasser, Licht und Transparenz spielen kann. Sie hat einen Workshop im MGEN-Club geleitet und ihre Werke in Bordeaux ausgestellt. Sie lädt Sie ein, ihre Ausstellung zu entdecken, die von erlebten Momenten und Emotionen inspiriert ist. Sie hofft, dass Sie darin eine persönliche Lesart und Raum für Ihre Fantasie finden.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de l’Entre-deux-Mers