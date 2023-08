Finale du concours de cri et concert de Lokal Addikt – Festival Ouvre la Voix 62 Boulevard Victor Hugo Créon, 2 septembre 2023, Créon.

Créon,Gironde

Rendez-vous à la Station Vélo de Créon pour une soirée inoubliable. Vous serez les témoins privilégiés de la finale du concours de cri du festival Ouvre la Voix, un rendez-vous annuel et traditionnel qui récompense les voix les plus insolites et les plus puissantes. Puis, vous pourrez vous laisser entraîner par le groupe Lokal Addikt, qui vous fera vibrer avec ses mélodies rock, pop et reggae.

Vous aurez aussi l’occasion de savourer des produits locaux de qualité, grâce aux stands de restauration et de vins présents sur place..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

62 Boulevard Victor Hugo Station Vélo de Créon

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at Station Vélo in Créon for an unforgettable evening. You’ll be privileged witnesses to the final of the Ouvre la Voix festival’s shouting contest, an annual tradition that rewards the most unusual and powerful voices. Then, let yourself be carried away by the group Lokal Addikt, who will thrill you with their rock, pop and reggae melodies.

You’ll also have the opportunity to savor quality local products, thanks to the on-site food and wine stalls.

Únase a nosotros en la Station Vélo de Créon para disfrutar de una velada inolvidable. Será testigo privilegiado de la final del concurso de gritos del festival Ouvre la Voix, una tradicional cita anual que premia las voces más insólitas y potentes. A continuación, podrá dejarse llevar por el grupo Lokal Addikt, que le entusiasmará con sus melodías de rock, pop y reggae.

También tendrá la oportunidad de degustar productos locales de calidad, gracias a los puestos de comida y vino del lugar.

Begeben Sie sich in die Fahrradstation von Créon, um einen unvergesslichen Abend zu erleben. Sie werden privilegierte Zeugen des Finales des Schreiwettbewerbs des Festivals Ouvre la Voix, einem jährlichen und traditionellen Treffen, bei dem die ungewöhnlichsten und kraftvollsten Stimmen ausgezeichnet werden. Anschließend können Sie sich von der Band Lokal Addikt mitreißen lassen, die mit ihren Rock-, Pop- und Reggae-Melodien für Stimmung sorgt.

Außerdem haben Sie die Gelegenheit, an den Imbiss- und Weinständen vor Ort hochwertige lokale Produkte zu genießen.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT de l’Entre-deux-Mers