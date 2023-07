EXPOSITION – DANS L’INTIMITÉ DU TOREO 62 avenue Saint-Saëns Béziers, 12 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le photographe Philippe Reynaud expose ses travaux sur l’univers fascinant de la tauromachie. Il s’est immergé pendant une semaine dans les Arènes de Béziers afin de mettre en lumière les traditions ancestrales, les costumes lumineux, la virilité exacerbée mais aussi gracile des toreros et la puissance impressionnante des taureaux de combat. Entrée libre..

2023-08-12 11:00:00 fin : 2023-08-15 23:59:00. .

62 avenue Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Photographer Philippe Reynaud exhibits his work on the fascinating world of bullfighting. For a week, he immersed himself in the Béziers bullring, highlighting ancestral traditions, luminous costumes, the exacerbated yet graceful virility of the bullfighters and the impressive power of the fighting bulls. Admission free.

El fotógrafo Philippe Reynaud expone su obra sobre el fascinante mundo de la tauromaquia. Durante una semana, se sumergió en la plaza de toros de Béziers para poner de relieve sus tradiciones ancestrales, sus trajes brillantes, la virilidad exagerada pero grácil de los toreros y la impresionante potencia de los toros de lidia. Entrada gratuita.

Der Fotograf Philippe Reynaud stellt seine Arbeiten über die faszinierende Welt des Stierkampfs aus. Er tauchte eine Woche lang in die Arena von Béziers ein, um die uralten Traditionen, die leuchtenden Kostüme, die übersteigerte, aber auch grazile Männlichkeit der Toreros und die beeindruckende Kraft der Kampfstiere ins rechte Licht zu rücken. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE