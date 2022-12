Je lis du théâtre – Rencontre avec Gwendoline Soublin 62 avenue des Sports (RD33) 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Accueil de Gwendoline Soublin (autrice de Fiesta, aux éditions Espaces 34). Après plusieurs éditions aménagées au gré des contraintes imposées par la crise sanitaire, l’action culturelle « Je li… 62 avenue des Sports (RD33) 44410 Herbignac 62 avenue des Sports (RD33) 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Accueil de Gwendoline Soublin (autrice de Fiesta, aux éditions Espaces 34). Après plusieurs éditions aménagées au gré des contraintes imposées par la crise sanitaire, l’action culturelle « Je lis du théâtre » a pleinement repris sur cette année 2022-2023. Ses objectifs : – offrir aux jeunes la possibilité d’appréhender le répertoire théâtral contemporain. – s’appuyer sur ce répertoire pour permettre aux enfants et aux adolescents d’exprimer leur regard sur le monde, les émotions qui les traversent. – leur apprendre à exprimer des choix, construire une argumentation. Cette année les scolaires découvriront la richesse et la diversité des textes, débatteront sur les thématiques abordées et voteront pour leur texte préféré. Au programme figurent aussi des rendez-vous avec des auteurs, des comédiens, sur temps scolaire et en soirée. Le plaisir de lire et d’écouter se révèle bien vivant !

