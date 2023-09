Chantons Noël comme autrefois 62 A Route de Schweighouse Haguenau, 17 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Valérie et Jean Luc Wehinger, duo de musiciens professionnels Haguenoviens vous accueillent chez eux pour une veillée de Noël. Ils vous invitent à chanter Noël à l’aide de carnets de chants. L’évènement s’adresse à tous, même à ceux qui ne chantent pas et qui souhaitent juste partager un moment ensemble. A l’issue de la veillée, une boisson chaude et quelques bredeles vous seront offerts..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

62 A Route de Schweighouse

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Valérie and Jean Luc Wehinger, a duo of professional musicians from Haguenov, welcome you to their home for a Christmas Eve concert. They invite you to sing Christmas carols with the help of songbooks. The event is open to all, even those who don’t sing and just want to share a moment together. At the end of the evening, you’ll be offered a hot drink and some bredeles.

Valérie y Jean Luc Wehinger, un dúo de músicos profesionales de Haguenov, le dan la bienvenida a su casa para un concierto de Nochebuena. Le invitan a cantar villancicos con la ayuda de cancioneros. El acto está abierto a todos, incluso a los que no cantan y sólo quieren compartir un momento juntos. Al final de la velada, le ofrecerán una bebida caliente y unos bredeles.

Valérie und Jean Luc Wehinger, ein professionelles Musikerduo aus Haguenau, laden Sie zu einem Weihnachtsabend bei sich zu Hause ein. Sie laden Sie ein, mit Hilfe von Liederbüchern Weihnachtslieder zu singen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, auch an diejenigen, die nicht singen und einfach nur einen Moment zusammen verbringen möchten. Am Ende des Abends werden Ihnen ein warmes Getränk und einige Bredeles angeboten.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Haguenau