61èmes journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez Centre ville Montbrison Loire

2023-09-30 – 2023-10-01

2023-09-30 – 2023-10-01 Montbrison

Loire Montbrison Un week-end entièrement dédié à la fourme de Montbrison.

Au programme : Tour pédestre, randonnée pédestre et cyclotouriste, marché, visite guidée de la ville, expositions, démonstrations et dégustations, espace des fromages AOP, corso, spectacle .. comitedesfetes@ville-montbrison.fr +33 4 77 96 39 42 Montbrison

