2022-05-31 – 2022-06-04

Lecci Corse Lecci Corse-du-Sud La Cinémathèque de Corse poursuit ses activités “hors les murs” durant la phase de travaux visant à rénover la structure de l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra, elle accueillera la 61ème édition de la Semaine de la Critique – Cannes 2022 au complexe Galaxy. +33 4 20 20 20 01 Lecci

