du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à 22 communes

L’opération Été Zéro Plastique organisée par notre collectif Orléans Zéro Plastique se tiendra le weekend du 12 et 13 juin dans chaque commune de la Métropole et même plus car 5 autres communes du Loiret se joindront à nous cette fois-ci. Il y aura un référent ou une référente pour chaque commune, chaque cleanwalk (opération de ramassage de déchets) durera environ 1h00-1h15. À la fin, les référents feront une photo de groupe ainsi que des déchets ramassés lors de l’opération. L’opération est ouverte à toutes et tous, sans inscription préalable. Il suffira aux personnes intéressées de se munir de gants, de leur masque et de venir au point de RDV à l’heure de départ. Jules Vagner & Elouan Sivilier Fondateurs d’Orléans Zéro Plastique pour tout contact : [orleanszeroplastique@gmail.com](mailto:orleanszeroplastique@gmail.com) **Retrouvez toutes les communes participantes avec les dates et horaires de RDV ** [https://www.facebook.com/OrleansZeroPlastique](https://www.facebook.com/OrleansZeroPlastique)

accès libre

opération d’été de ramassage de déchets plastiques

22 communes Orléans Métropole Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T17:30:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T17:30:00