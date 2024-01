La voie des plantes sauvages – Gémmothérapie, bourgeaons 615 impasse du village de Chaban Saint-Léon-sur-Vézère, samedi 23 mars 2024.

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

9h30-17h30. Balade de reconnaissance des plantes sauvages et médicinales, identification des arbres, de leurs bourgeons et présentation de leurs vertus. 108€ la journée. 580€ Le cycle des 6 journées.

Journée de stage sur la Gemmothérapie :

Balade de reconnaissance des plantes sauvages et médicinales, identification des arbres, de leurs bourgeons et présentation de leurs vertus

Cueillette et fabrication d’un remède en gemmothérapie.

Les lieux de cueillette changeront au fil des saisons afin d’observer différents milieux de biodiversité.

Animé par Nathalie Genthial, Herboriste et phytothérapeute.

Places limitées, réservation obligatoire

Journée de stage faisant partie d’un cycle de 6 journées complètes.

615 impasse du village de Chaban Atelier d’herboristerie

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



