Exposition : Trésor minéral : la collection Raymond Thibault 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc, 20 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Découvrez une centaine de spécimens parmi les plus beaux cristaux collectés par Raymond Thibault, passionné de minéralogie et de gemmologie, pendant 50 ans. Rhodochrosite, Wulfénite, Azurite… Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs !.

615 allée du Recteur Payot Musée des Cristaux – Espace Tairraz

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



