Nocturnes au musée des Cristaux 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc, 20 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Découvrez le musée des Cristaux de nuit en présence de cristalliers du Club de Minéralogie de Chamonix..

2023-07-20 20:00:00 fin : 2023-07-20 22:30:00. EUR.

615 allée du Recteur Payot Musée des Cristaux – Espace Tairraz

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Musée des Cristaux by night in the presence of crystal makers from the Club de Minéralogie de Chamonix.

Descubra el Museo del Cristal por la noche en presencia de cristaleros del Club de Mineralogía de Chamonix.

Entdecken Sie das Kristallmuseum bei Nacht in Anwesenheit von Kristallmachern des Club de Minéralogie de Chamonix.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc