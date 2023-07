Exposition : Joyaux des Alpes italiennes 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc, 7 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d’une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes..

2023-07-07 fin : 2023-08-31 . EUR.

615 allée du Recteur Payot Musée des Cristaux – Espace Tairraz

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Northern Italy conceals numerous mineralogical treasures. This exhibition, from a private collection, invites you to discover the jewels of the Italian Alps.

El norte de Italia cuenta con una gran riqueza mineralógica. Esta exposición, procedente de una colección privada, le invita a descubrir las joyas de los Alpes italianos.

Norditalien birgt viele mineralogische Schätze. Diese Ausstellung, die aus einer Privatsammlung hervorgegangen ist, lädt Sie dazu ein, die Juwelen der italienischen Alpen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc