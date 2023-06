SOIRÉE CONTÉE, SOIRÉE CHEZ L’HABITANT 614 le petit Saint-Pierre Plombières-les-Bains, 23 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Un voyage autour du monde en contant.

Véronique Lagny-Delatour, autrice et conteuse, vous guide dans le temps et dans l’espace à travers des contes venus d’ailleurs.. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-23 . 0 EUR.

614 le petit Saint-Pierre

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



A storytelling journey around the world.

Véronique Lagny-Delatour, author and storyteller, guides you through time and space with tales from around the world.

Un viaje alrededor del mundo.

Véronique Lagny-Delatour, autora y narradora, te guía a través del tiempo y el espacio con cuentos de todo el mundo.

Eine Reise um die Welt im Erzählen.

Véronique Lagny-Delatour, Autorin und Erzählerin, führt Sie durch Zeit und Raum mit Märchen aus anderen Ländern.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT REMIREMONT