Match Ligue Féminine Basket 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan, 3 mars 2024 15:15, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Match entre Basket Landes et LDLC ASVEL Féminin (club de Lyon) à l’Espace François Mitterrand

Billetterie en ligne :

https://billetterie-basketlandes.tickandlive.com/.

2024-03-03 fin : 2024-03-03 . EUR.

610, rue de la Ferme du Conte Espace François Mitterrand

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Match between Basket Landes and LDLC ASVEL Féminin (Lyon club) at Espace François Mitterrand

Online ticketing :

https://billetterie-basketlandes.tickandlive.com/

Partido entre Basket Landes y LDLC ASVEL Féminin (club de Lyon) en el Espace François Mitterrand

Venta de entradas en línea:

https://billetterie-basketlandes.tickandlive.com/

Spiel zwischen Basket Landes und LDLC ASVEL Féminin (Verein aus Lyon) im Espace François Mitterrand

Online-Ticketing :

https://billetterie-basketlandes.tickandlive.com/

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Mont-de-Marsan