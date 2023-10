Braderie d’hiver 61 zone artisanale Pontoise Lasseube, 11 novembre 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Braderie d’hiver organisée par la recyclerie La Recyc’LET de l’association Lasseube en transition..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 16:00:00. EUR.

61 zone artisanale Pontoise Recyclerie La Recyc’LET

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Winter flea market organized by the Recyc’LET recycling center of the Lasseube en transition association.

Mercadillo de invierno organizado por el centro de reciclaje Recyc’LET, gestionado por la asociación Lasseube en transition.

Winterbraderie, die von der Recyclingstelle La Recyc’LET des Vereins Lasseube en transition organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn